Банк России в ближайшее время может объявить о санации Бинбанка и ввести в нем временную администрацию. Об этом в номере от 20 сентября пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к ЦБ и нескольких банкиров.

По данным издания, в Фонд консолидации банковского сектора, созданный для финансового оздоровления банков, может отойти не только Бинбанк, но и санируемый его совладельцем Микаилом Шишхановым «Рост банк», а также «Бинбанк диджитал».

Шишханов отказался от комментариев «Ведомостям». В Бинбанке заявили РИА Новости, что работают в штатном режиме и отказались комментировать публикацию газеты. В колл-центре организации добавили, что заметка «Ведомостей» стала большой неожиданностью, и банк в течение дня ждет реакции от ЦБ.

«У нас с банком все в порядке, никаких ограничений и мораториев нет, можете смело быть нашим вкладчиком», – подчеркнули в Бинбанке.

18 сентября стало известно, что в августе со счетов Бинбанка госкомпании забрали треть своих вкладов – более 12 млрд рублей. Депозиты физических лиц за месяц уменьшились на 3,6% до 503 млрд рублей.

В середине августа управляющая компания «Альфа капитал» назвала Бинбанк наряду с «Открытием», Московским кредитным банком и Промсвязьбанком рискованными. Позднее в Альфа-банке назвали рассылку «сугубо частным мнением» менеджера «Альфа капитала» и добавили, что она не соответствует действительности. Спустя две недели ЦБ объявил, что он займется санацией «Открытия» и станет основным инвестором банка; в открытии назначили временную администрацию.

Бинбанк по итогам первой половины 2017 года занял 12-е место по размеру активов среди российских финансовых организаций.