Утром 20 сентября стало известно, что собственник Бинбанка попросил Центробанк о санации. Слухи о проблемах банка ходили давно – в последний месяц из него начали забирать деньги государственные компании, обычные вкладчики также закрывали вклады. Днем ЦБ заявил о выделении Бинбанку средств для поддержания ликвидности, но решение по санации еще не принято.

В этом году у банковского сектора – череда крупных проблем: отзыв лицензии у банка «Югра», входившего в топ-30 по величине активов, крупнейшая в истории санация «Открытия» (7-е место по активам), которому ЦБ выделил 1 трлн руб. У каждого банка – своя история, но беспрецедентные масштабы операции по спасению кредитных организаций вызывают массу вопросов, главный из которых: что не так с российскими банками?

Как собственники довели свои банки до краха?

В последние годы российские частные банки оказались в не самом завидном положении. В розничном бизнесе их теснят госбанки – за 2016 год их доля выросла с 58 до 62%. Качественных корпоративных заемщиков на рынке все меньше, и кредитовать их все рискованней, говорит аналитик рейтингового агенства АКРА Кирилл Лукашук.