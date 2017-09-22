В Моздокском районе республики Северная Осетия – Алания полицейский пост подвергся обстрелу; трое полицейских пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сотрудники МВД госпитализированы. Отмечается, что им жизням ничто не угрожает.