Магнитогорский металлургический комбинат («Магнитка») вошел в рейтинг 500 лучших работодателей мира по версии Forbes, став лучшим среди российских компаний. Кроме «Магнитки», занявшей 214-е место, в списке оказались еще три организации из России – Московская биржа (466-я строчка), химический холдинг «Фосагро» (468-е место) и банк ВТБ (486-е).

Полностью список можно посмотреть здесь. В тройку мировых лидеров вошли Alphabet (головная компания Google), Microsoft и японская финансовая корпорация Japan Exchange Group. В топ-10 также Apple, нефтегазовые Noble Energy и Williams, автомобильный концерн Daimler, IBM, занимающаяся инвестициями Investor AB и LG.

В марте 2017 года рекрутинговая компания HeadHunter в седьмой раз составила рейтинг 100 лучших российских работодателей. Первое место занял газоперерабатывающий и нефтехимический холдинг «Сибур», а в топ-10 вошли «Газпром нефть», «Росатом», МТС, «Норникель», ВТБ24, «Райффайзенбанк», фармацевтическая Bayer, картографическая компания 2ГИС и «Мегафон».

В свою очередь, самым привлекательным работодателем в России по версии студентов, специализирующихся на экономической науке, в июне 2017 года назвали Google. Рейтинг составляет компания Universum; годом ранее в нем лидировал «Газпром», который опустился на вторую строчку.

«Магнитка» – один из крупнейших металлургических комбинатов в России и СНГ. Основной его владелец – Виктор Рашников, которому принадлежат около 87% акций ММК. Состояние Рашникова, по оценке Forbes, составляет $8,3 млрд, он занимает 14-е место среди богатейших бизнесменов России.