Депутаты Госдумы на заседании 17 ноября приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о «черных списках» авиапассажиров, которым не будут продавать билет на самолет. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно поправкам, перевозчик или компания, продающая авиабилеты, получает право отказать в продаже билета пассажирам, поведение которых создало угрозу полету или другим пассажирам. Включение пассажира в «черный список» будет происходить на основании вступившего в силу административного наказания за совершение правонарушения на борту.

При этом авиакомпании не смогут отказать в продаже билета, если пассажир летит на лечение, похороны близких родственников, сопровождает на борту инвалида, возвращается в Россию из стран, откуда нельзя добраться другим способом, кроме самолетов, или депортируется из страны. Кроме того, перевозчик обязан исключить пассажира из «черного списка» по истечении года; сами пассажиры, попавшие в такой список, могут обжаловать это решение.

В первом чтении депутаты приняли законопроект еще в 2014 году. Документ был доработан в 2017 году и прошел второе чтение в июне.