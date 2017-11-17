Уже в конце мая студентов институтов крупных городов начнут выселять из общежитий, чтобы разместить там сотрудников правоохранительных органов, которые будут обеспечивать безопасности на чемпионате мира по футболу, сказала глава Минобрнауки Ольга Васильева. Ее слова приводит ТАСС. Ранее в ведомстве официально заявляли, что информация о выселении студентов из общежитий на время ЧМ-2018 не соответствует действительности.

«С конца мая будут освобождать те общежития, где будут жить сотрудники правоохранительных органов. Все согласовано. Будут изменены программные планы, они уже сверстаны. Но учеба для них начнется как обычно, с 1 сентября», – заявила Васильева.

Министр также выразила удивление по поводу «шума» из-за сообщений о выселениях, заявив, что она бы на месте студентов «наоборот радовалась, лето начнется раньше».