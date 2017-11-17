Уже в конце мая студентов институтов крупных городов начнут выселять из общежитий, чтобы разместить там сотрудников правоохранительных органов, которые будут обеспечивать безопасности на чемпионате мира по футболу, сказала глава Минобрнауки Ольга Васильева. Ее слова приводит ТАСС. Ранее в ведомстве официально заявляли, что информация о выселении студентов из общежитий на время ЧМ-2018 не соответствует действительности.
«С конца мая будут освобождать те общежития, где будут жить сотрудники правоохранительных органов. Все согласовано. Будут изменены программные планы, они уже сверстаны. Но учеба для них начнется как обычно, с 1 сентября», – заявила Васильева.
Министр также выразила удивление по поводу «шума» из-за сообщений о выселениях, заявив, что она бы на месте студентов «наоборот радовалась, лето начнется раньше».
- Информация о том, что студентов массово начнут выселять из общежитий, чтобы разместить в них сотрудников правоохранительных органов, впервые появилась в «Коммерсанте» 10 ноября. В статье сообщалось, что руководство крупнейших вузов в ряде городов уже занялось изменением учебных программ, чтобы учащиеся успели покинуть общежития перед началом чемпионата.
- В Минобрнауки в тот же день сообщения о выселениях студентов отвергли, назвав их «не соответствующими действительности». В ведомстве заявили, что сотрудников правоохранительных органов в общежитиях действительно разместят, однако это будет только летом, когда большая часть мест освободится из-за каникул. Принудительного выселения, подчеркивали тогда в ведомстве, не будет.
- Российский студенческий союз обратился с просьбой повлиять на ситуацию к правительству РФ. В обращении указывалось, что принудительное выселение является незаконным, а также отмечалось, что из-за него студенты лишатся возможности присутствовать на чемпионате.
- ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.