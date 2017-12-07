Многие еще помнят времена, когда правда имела значение. В 1980-е новое знание – публикация чего-то ранее малоизвестного – могло стать темой общенационального разговора. Что-то похожее случается иногда и в наши дни, но в камерных масштабах, уж точно не общенациональных. В событиях минувших 30 лет видны нервные срывы и эмоциональные перепады в отношениях общества с неуловимой реальностью, скрывающейся под удивительным русским словом «правда».

На днях об этом хотелось вспомнить в связи с Олимпиадой и допингом – а до этого в связи, например, со сбитым над Украиной пассажирским самолетом и во всех прочих случаях активной работы государства с фактами. Впрочем, история отношений государства с правдой будет актуальна еще как минимум шесть лет, ведь «главный редактор» работы с информацией в России только что выдвинулся на новый президентский срок.