Независимость Финляндии была признана Совнаркомом 18 (31) декабря 1917 года. Это стало одним из самых удачных решений Ленина, во многом определившим исход Гражданской войны. Белые, используя финский фактор, могли одним ходом изменить позицию на доске, но своего Ленина у них не нашлось.

Признав независимость Финляндии, Советская Россия приняла посильное участие во вспыхнувшей там через месяц гражданской войне. На юге страны была провозглашена Финляндская социалистическая рабочая республика, с севера на нее наступали белофинны, которыми командовал Карл Густав Маннергейм (еще недавно – генерал Русской армии). Невеликих тогда ресурсов Советской России не хватило, чтобы спасти первое (и последнее, как оказалось) социалистическое государство финского народа: в апреле 1918-го немцы высадили там дивизию, которая быстро склонила чашу весов на сторону белофиннов.

В итоге 15 мая 1918 года Финляндия разорвала отношения с «подарившей» ей свободу Советской Россией, а Маннергейм даже объявил от имени правительства войну, хотя по границе на Карельском перешейке соблюдалось негласное перемирие. Когда в декабре 1918 года Маннергейм стал регентом Финляндии, никаких формально-дипломатических преград для похода на Петроград у него не было. Как и военных: Красная армия той зимой на Карельском перешейке была представлена частями сомнительной боеспособности общей силой в дивизию. Гораздо более серьезными препятствиями были сами финны, русские белогвардейцы и англичане – именно в такой последовательности.