Время мемов и хэштегов вызывает к жизни странные названия и для транспортных проектов. Вот уже и «московские центральные диаметры» – вроде бы на уроках геометрии учили, что, если диаметр, он и должен проходить через центр, а нецентральных диаметров не бывает.

Пока, видимо, сами московские власти не до конца представляют, как это будет выглядеть: по заявлению вице-мэра Максима Ликсутова, точная схема появится только в первом квартале следующего года. Но на самом деле эти «центральные диаметры» давно уже существуют – сквозное движение электричек между Рижским и Курским направлениями с 1940-х, а между Белорусским и Савёловским – с 1980-х. Но для того чтобы железная дорога стала в Москве полноценным общественным транспортом, не хватает нескольких простых вещей.

Во-первых, поезда должны ходить часто и с тактовым (одинаковым) интервалом, чтобы потенциальный пассажир не сверялся с расписанием, в котором постоянно могут быть какие-то отмены и переносы, а если интервал будет больше 8–10 минут – это уже как по расписанию. Во-вторых, железнодорожники должны наконец отказаться от дневного перерыва на 1,5–2 часа и начать ремонтировать пути по ночам, как в метро. В-третьих, нужна интеграция в тарифную систему города, чтобы можно было использовать те же средства оплаты, что в метро и в автобусе, и система льгот была бы та же самая. Ну и, конечно, пора перестать планировать транспортное развитие лишь в пределах городской черты, поскольку московская агломерация с точки зрения мобильности – единый организм.