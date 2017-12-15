Владимир Путин и Дональд Трамп на cаммите G-20 в Гамбурге. Фото: Carlos Barria / Reuters

Это статья колумниста Bloomberg View Леонида Бершидского

Убежденность, что Запад нарушил свое обещание не расширять НАТО на восток, во многом объясняет нынешнюю геополитическую позицию России. Хотя эксперты все еще спорят о том, что именно пообещал Запад. В самом блоке считают всю эту историю «мифом», а Михаил Горбачев, критически относящийся к расширению альянса, заявил, что после объединения Германии Запад выполнил все обязательства.