15:45

Московский окружной военный суд приговорил бывшую студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову) к четырем с половиной годам лишения свободы. Трансляцию заседания вело РИА Новости.

Суд засчитал пребывание Карауловой в СИЗО, поэтому реальный срок бывшей студентки составит три года и четыре месяца, сообщает ТАСС.

В приговоре отмечается, что Караулова по собственному желанию общалась с членами «Исламского государства» и собиралась выехать в Сирию для участия в боевых действиях. Судья также постановил, что целью девушки было создание «нового государства» со своими единомышленниками.

«Суд счел достоверными признательные показания Ивановой, полученные в ходе предварительного следствия. Показания были получены следователем с соблюдением закона, она была предупреждена о том, что впоследствии показания могут быть использованы в качестве доказательства в суде», – заявил судья, передает «Интерфакс».

Адвокат Карауловой Илья Новиков сообщил, что до Нового года защита подготовит апелляцию. Другой ее адвокат, Сергей Бадамшин, сказал, что уже подал краткую апелляционную жалобу на приговор. По мнению адвоката, решение судьи слишком жестоко.

Отец Карауловой сказал, что жалеет, что обратился за помощью «к тем, кто по идее должен защищать». Он посчитал недопустимым вынесение приговора на основании признательных показаний, которые были получены на предварительном следствии.

«Это был фактически самооговор под воздействием следователей», – уверен отец Карауловой.

Прокурор ранее просил суд приговорить Караулову к пяти годам лишения свободы. Он отметил, что «экс-студентка намеревалась стать снайпером или террористкой-смертницей», что указывает на общественную опасность содеянного.

Защита Карауловой отрицает ее стремление примкнуть к террористам, по их версии, она хотела поехать в Сирию, чтобы выйти замуж. В последнем слове экс-студентка попросила суд дать ей возможность искупить свою вину и стать опорой для родителей. Попытку уехать в Сирию Караулова объяснила «запоздалой подростковой депрессией».

Суд над Карауловой начался в октябре, ей было предъявлено обвинение по части 1 статьи 30, части 3 статьи 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации). В ходе допросов она признала свою вину, но позже отказалась от показаний.

Караулова была признана психически здоровой по результатам экспертизы.

В мае 2015 года отец Карауловой сообщил, что его дочь поехала в Сирию, чтобы присоединиться к «Исламскому государству». В июне ее задержали на турецко-сирийской границе и выслали в Россию. Позднее она сменила имя и фамилию. Дело на Караулову завели в октябре того же года, тогда же ее поместили под арест.