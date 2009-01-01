17:25

Трое задержанных после нападения на полицейских в Грозном убиты. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на источник в Минздраве Чечни.

Как пишет издание, в больнице находились двое задержанных молодых людей с огнестрельными ранениями, а также раненная девушка, которой ампутировали раздробленную пулей ногу. По данным на 22 декабря их состояние уже позволяло проводить первичные следственные действия, заявил источник издания в силовых структурах республики.

На данный момент все трое мертвы. По данным собеседника издания, 25 декабря в больнице внезапно отключили свет, после чего вооруженные люди вытащили одного из раненных на улицу, а затем убили. Двое других задержанных, молодой человек и девушка, также убиты, добавил источник.

Нападения на полицейских были совершены в разных районах Грозного 17 декабря. После этого в городе ввели режим контртеррористической операции, в ходе которой были убиты семь предполагаемых боевиков, еще четверо задержаны. О судьбе четвертого задержанного ничего не известно.

Ответственность за нападения на полицейских позже взяло на себя «Исламское государство».