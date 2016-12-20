12:02

В Москве из травматического пистолета обстреляли автомобиль адвоката Марка Каверзина, представляющего интересы фигуранта дела об убийстве политика Бориса Немцова Заура Дадаева. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Вчера утром возле моего офиса в районе Парка Культуры неизвестные из травматики обстреляли мою машину и разбили стеклянную крышу», – рассказал Каверзин.

Другой адвокат по делу Немцова Заурбек Садаханов ранее сообщил, что из его машины украли сумку со всеми материалами по уголовному делу, а также личные документы: удостоверение, паспорт и загранпаспорт.

«Я считаю, что на ограбление напрямую связано с данным уголовным делом и моей активной позицией», – сказал Садаханов РИА Новости.

Адвокат обратился в полицию, по его заявлению начали доследственную проверку.

Московский окружной военный суд начал рассматривать дело об убийстве Немцова в октябре 2016 года. В деле пять фигурантов: бывший боец батальона «Север» Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Им вменяются преступления по пунктам «ж» и «з» второй части статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой по найму) и части 3 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия в составе группы лиц).

По данным следствия, организовал убийство боец «Севера» Руслан Мухудинов. Как считают следователи, он предложил фигурантам дела 15 млн рублей. Непосредственным исполнителем убийства следствие считает Дадаева.