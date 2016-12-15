5 апреля, 23:44

Московские профсоюзы подали заявку на проведение акции против терроризма 5 апреля, в этот же день прошло совещание, на котором власти согласовали мероприятие. Об этом исполнительный директор Московской ассоциации транспортной агломерации Норайр Блудян рассказал РБК.

Он пояснил, что заявку подали не «в установленной форме», предусмотренной в законе о проведении шествий, митингов и пикетированиях. Вместо этого инициаторы направили в мэрию письмо, предлагая провести «акцию солидарности».

«Речь не идет о демонстрации или митинге. Все мы люди, каждый может оказаться в такой ситуации. Это не та тема, вокруг которой надо дебатировать», – пояснил Блудян изданию быстрое согласование митинга.

Акция, организованная профсоюзами, пройдет на Манежной площади 6 апреля. По информации «Эха Москвы», в этот же день запланировано еще одно аналогичное мероприятие на Поклонной горе.

В мэрии пояснили, что акция памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге «неполитическая», она не подпадает под действие закона о митингах, поэтому ее согласовали за короткий срок. Представитель мэрии предпочел «опустить» вопрос о заявке на проведение митинга, пообещав предъявить документальное подтверждение в день акции.

При этом в законе не прописано, что «неполитические» акции не попадают под его действия, поэтому заявки на их проведение также необходимо подавать не позднее чем за 10 дней до мероприятия.

Заметка дополняется.