В последние пять лет в России активизировались нелегальные рынки – продуктов питания, парфюмерии, изделий легкой промышленности, табачных изделий. Особенно это заметно по рынку нелегального алкоголя – точнее, по рынкам: они множественны и разнородны. Официальной статистики об объемах выпуска и потребления нелегального алкоголя нет, систематических данных крайне мало, и мы в своих исследованиях вынуждены собирать прямые и косвенные свидетельства из самых разных источников.

Массовое отравление «Боярышником» в Иркутске в декабре 2016 года с 122 пострадавшими, из которых 74 погибли, и реакция на него властей показали, насколько эта проблема недооценена в общественном обсуждении. Между тем, этот трагический случай далеко не уникален. За год до Иркутска в Красноярске 11 человек умерли после употреблении фальсифицированного виски. Конечно, такое происходит не только в России – к примеру, пять лет назад массовое отравление алкоголем случилось в Чехии. Но в России нелегальные рынки традиционно имеют большой вес, а информации о них крайне мало. По каким законам они развиваются и под влиянием чего меняются, как сообщаются с легальными рынками и какие меры борьбы оказываются более эффективны?

Что значит «нелегальные»?

Иркутский случай вобрал сразу несколько типовых нарушений закона. Продукт, которым отравились люди, формально назывался косметическим средством для ванн. Во-первых, оно производилось подпольно, во-вторых, продавалось без соответствующих документов, в-третьих – не будучи предназначенным для употребления в качестве алкоголя, оно продавалось вместе с продуктами питания в обычных магазинах и даже в вендинговых машинах. И в-четвертых, самое главное, люди умерли не от того, что они выпили косметическое средство для ванн, – они пили его до этого и собирались пить дальше, – а потому что продукт был фальсифицирован и вместо этанола там оказался метанол.

Важно, что это лишь один из рынков нелегального алкоголя в России. Всего же их, минимум, пять:

алкогольные суррогаты: спиртосодержащие медицинские препараты, косметические и парфюмерные средства, а также предметы бытовой химии вроде жидкости для очистки стекол;

домашний алкоголь, часть которого попадает на рынок, и он становится нелегальным, поскольку его продажа запрещена;

контрафакт – прямые подделки известных брендов и их имитации, которые производятся и кустарно, и в промышленных масштабах;

нелегальное производство оригинального алкоголя легальными предприятиями, которое происходит в ночные смены и не декларируется, как правило, чтобы уйти от оплаты акцизов и других налогов;

контрабанда.

Эти части имеют разный вес и играют разную роль. Важно сознавать, что граница между легальными и нелегальными рынками не незыблема, а крайне подвижна. Законы часто меняются: например, до 1987 года производство самогона было уголовно наказуемым преступлением, затем уголовная ответственность была снята, а с 2001 года производство самогона стало легальным при его изготовлении для нужд собственного потребления. Десять лет назад алкоголь нельзя было продавать в детских, спортивных, образовательных, культурных учреждениях, а с 2012 года его нельзя продавать уже и в радиусе 200 метров. То, что вчера было легальным, может резко стать противозаконным. При этом нелегальное часто остается вполне легитимным в восприятии людей. В итоге россияне с относительной терпимостью относятся к производству и продаже нелегального алкоголя и продолжают при необходимости его покупать.