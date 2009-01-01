14:45

ФСБ ответила на запрос депутата Госдумы от фракции КПРФ Валерия Рашкина об имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом Рашкин написал в твиттере.

Ответ пометили грифом «для служебного пользования». При этом Рашкин добавил, что информации, касающейся имущества Медведева, «там чуть менее, чем ноль».

В середине марта Рашкин попросил СК проверить информацию о коррупционной деятельности Медведева. Копии заявления он отправил в том числе в ФСБ.

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КПРФ также потребовала провести парламентское расследование фактов, изложенных в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). После этого спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин призвал «защитить» Медведева от нападок и не поддерживать поручение КПРФ. В Госдуме проголосовали против проверки премьер-министра.

Расследование ФБК о «тайной империи» Медведева опубликовали в начале марта. В нем рассказывалось об имуществе премьер-министра, которое тот якобы приобрел на взятки. Расследование стало поводом для масштабных антикоррупционных митингов почти в ста городах России. Медведев прокомментировал расследование спустя месяц и назвал его «чушью и бумажками».