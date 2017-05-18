«Матч ТВ» подал иск к спортивному сайту Sports.ru. Об этом сообщается на сайте последнего.
Телеканал считает незаконной трансляцию фрагментов двух матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Телеканал «несет значительные затраты на приобретение прав у официальных правообладателей», отмечается в исковом заявлении.
В Sports.ru, в свою очередь, заявили, что телеканал не сообщал сайту о нарушении своих прав, а сразу обратился к регулирующим инстанциям. Иски, по мнению Sports.ru, связаны с их критикой в сторону владельца «Газпром-Медиа» Дмитрия Чернышенко.
В середине апреля «Матч ТВ» потребовал заблокировать Sports.ru за «пиратский контент», но Роскомнадзор отказался это сделать. В ведомстве это объяснили тем, что на сайте на тот момент не было «пиратского контента».
«Матч ТВ» начал вещание в ноябре 2015 года. Он входит в холдинг «Газпром-медиа».
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