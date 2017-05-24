Президент США Дональд Трамп нанял адвоката, который будет представлять его интересы по делу о предполагаемых связях с Россией. Об этом сообщает Fox News.

В качестве защитника американский лидер выбрал Марка Казовитца, который, по информации ABC News, в течение 15 лет представлял интересны Трампа «по широкому кругу вопросов». В частности, он был адвокатом по делу о мошенничестве в Trump University, которое закрыли после того, как Трамп выплатил потерпевшим около $25 млн.

Как добавил Fox, для Казовитца характерен «жесткий стиль ведения судебных тяжб и перепалки с журналистами, которые выступают с критикой Трампа».

The Washington Post ранее сообщила, что Трамп начал поиск адвоката по делу о предполагаемых связях с Россией. Министерство юстиции США, в свою очередь, назначило специального советника по этому делу, им стал бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Роберт Мюллер.

Заметка дополняется.