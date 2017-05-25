В день убийства политик Борис Немцов рассказал об увеличении угроз от «кадыровцев». Об этом на допросе в суде сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, передает «Медиазона».

«Он говорил именно не чеченцы, а кадыровцы», – пояснил Венедиктов.

В последний раз Венедиктов видел политика за четыре-пять часов до убийства. Об угрозах Немцов рассказал ему впервые в 2014 году. Они участились после его высказывания о Charlie Hebdo. Политику не раз рекомендовали нанять охранников, но он сомневался, что это поможет.

Допрос проводился без присяжных. Судья отказала в повторном допросе при присяжных.

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Бориса Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года. Следствие назвало организатором и заказчиков убийства бывшего бойца батальона «Север» МВД Чечни Руслана Мухудинова. Непосредственным исполнителем, по версии следствия, выступал бывший боец «Севера» Заур Дадаев.

На первом допросе Заур Дадаев признал свою вину, но впоследствии отказался от этих показаний.