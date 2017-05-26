Бизнесмен Алишер Усманов ответил на видеообращение оппозиционера Алексея Навального, обвинив его в «тройной лжи». Об этом сообщает РБК.

В пресс-службе Усманова прокомментировали пример «конкретного ложного» заявления Навального о том, что Усманов отбывал наказание за изнасилование. Представители бизнесмена отметили, что упоминания слова «изнасилование» нет ни в приговоре Военного трибунала туркестанского военного округа от 19 августа 1980 года, ни в определении Военной коллегии Верховного суда республики Узбекистан от 3 мая 2000 года. Верховный суд не нашел в действиях Усманова состава преступления, добавили они.

Как отметили в пресс-службе миллиардера, информацию об изнасиловании Навальный нашел в книге бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея. По словам представителей Усманова, «такие данные в указанной книге отсутствуют».

«Таким образом, господин Навальный солгал трижды: во-первых, Алишер Усманов никогда не был осужден за изнасилование, во-вторых, Навальный не читал книги, о которой говорит, в третьих – в книге нет об этом ни слова», – заключили в пресс-службе миллиардера.

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Навальный в своем первом видеообращении заявлял, что в 90-е годы Усманов «отсидел шесть лет в Узбекистане, то ли за изнасилование, то ли за мошенничество». Во втором видеообращении оппозиционер отметил, что у бизнесмена нет никаких документов, доказывающих его невиновность. «О каких документах вы все время говорите? <…> в ваших роликах я вижу только стол и стакан, ну и бесконечный треп о неких документах, которых никто не видел», – подчеркивал он.

Первое видеообращение к Навальному Усманов опубликовал 18 мая. Таким образом он решил ответить на обвинения ФБК во взятке премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Усманов назвал оппозиционера «лузером» и закончил свое обращение словами «Тьфу на тебя, Алексей Навальный». Оппозиционер посчитал видео угрозой и пригласил бизнесмена на дебаты.

Второй видеоролик Усманов выложил 24 мая. В нем миллиардер назвал оппозиционера персонажем «с огромной разрухой в голове» и заявил, что ждал извинений, а не приглашения на дебаты. «У нас теперь дебаты будут в суде. Там тебе и объяснят разницу между правдой и ложью», – сказал Усманов. Ролик заканчивается его фразой «Тьфу на тебя еще раз».