Сейм Литвы принял закон, запрещающий въезд в страну иностранцам, который связаны с масштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушением прав человека. Об этом сказано на сайте сейма.

Решение о запрете на въезд иностранца в страну будет принимать министр внутренних дел. Он может запретить въезд на срок не превышающий пять лет.

До этого единственным поводом для отказа во въезде в Литву была угроза для безопасности государства.

«Конечно, мы вынуждены будем ответить на очередной недружественный шаг Литвы и закроем въезд в Россию ряду нежелательных лиц из этой страны. А претендентов на эту роль сейчас здесь немало», – заявил «Интерфаксу» посол России в Литве Александр Удальцов.

Законопроект аналогичен «акту Магнитского» в США. Закон назвали в честь юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, арестованного в 2008 году после того, как он раскрыл коррупционные схемы, к которым были причастны сотрудники МВД. Спустя год он умер в московском СИЗО. В США этот закон сейчас распространяется на все страны.

Аналогичные законы существуют в Великобритании, Канаде и Эстонии.