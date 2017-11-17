Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян 16 ноября в эфире «России 1» прочла стихи о Владимире Путине и Алексее Навальном, которые, по ее словам, оплатили «американские налогоплательщики».

https://www.youtube.com/watch?v=fWNnGSeoTlM

«Это оплачено американскими налогоплательщиками. И это то, что вот эти свободные медиа в России делают каждый день: годами, десятилетиями. И никто им не мешал это делать вплоть до вчерашнего дня, когда Россия приняла ответные меры (имеется в виду принятие Госдумой поправок, которые позволяют приравнять СМИ к иностранным агентам. – Republic), потому что они не дают нам [RT] работать в Америке», – сказала Симоньян.

Главный редактор RT отметила, что эти стихи «с одной из оплачиваемых американскими налогоплательщиками радиостанций».

Видео со стихами действительно опубликовало «Радио Свобода», которое финансируется США, на своем сайте с таким описанием: «Встретили на Пушкинской площади поэтов. Предлагаем на суд стих, посвященный Владимиру Путину. “Кадыров, дай iPhone!”» Стихи читает один из поэтов-любителей.

https://www.youtube.com/watch?v=CWFQw8wrYJg

В начале ноября глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал подарить iPhone X автору лучших стихов о Путине. Телефон в итоге получила третьеклассница из чеченского села.