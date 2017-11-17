Курение вейпов во время беременности может негативно повлиять на внешность будущего ребенка. К такому выводу пришли исследователи из Университета Виргинии. Статья с их исследованием была опубликована в научном журнале PLoS One, ее краткое содержание приводит Daily Mail.

В рамках работы ученые проводили эксперименты над эмбрионами лягушек – они близки к человеческим, потому что развитие зародышей у тех и других определяется одними и теми же генами. Авторы исследования в связи с этим полагают, что аналогичные аномалии могут возникнуть и у людей.

На зародыши лягушек в рамках эксперимента оказывалось воздействие паром от электронных сигарет. Как выяснилось, около 75% лягушек после этого имели расщелины в черепе. У некоторых впоследствии формировались морды размером ниже среднего.

Исследования проводились как для вейпов с содержанием никотина, так и для безникотиновых. В обоих случаях результат был примерно одинаковым.

Ученые продолжают исследования в этой области и уже в начале следующего года намереваются опубликовать результаты более масштабных экспериментов на мышах.

Как напоминает Daily Mail, среди молодых людей в целом распространено мнение, что курить электронные сигареты намного менее вредно, чем обычные. Социологические исследования, проведенные в 2014 году, показали, что 19,4% американцев в возрасте от 18 до 24 лет считают вейпы абсолютно безвредными. Еще половина в этой же возрастной группе полагает, что вейпинг «немного вреден».