20:25

Минздрав разработал план по борьбе с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), рассчитанный до 2020 года. Об этом источник, ознакомившийся с документом, рассказал РБК,

Согласно проекту министерства, в 2017 году пройдут подготовительные работы, далее предусмотрены «конкретные действия». Источник РБК подчеркнул, что документ не содержит информации об источниках финансирования программы.

В частности, к марту 2017 года в России будет создана специальная рабочая группа по ВИЧ/СПИДу. На первоначальном этапе ведомство займется также развитием и продвижением информационного портала о профилактике ВИЧ.

По словам собеседника РБК, отдельно Минздрав намерен контролировать передачу вируса в медицинских учреждениях, которая происходит, например, при переливании крови.

Издание отметило, что ведомство решило также бороться с дискриминацией людей, зараженных ВИЧ. Для этого будет рассмотрен вопрос о снятии ограничений для этой категории граждан на въезд и проживание на территории России, а также на усыновление детей и на службу в армии.

Далее, а 2018 году, министерство запланировало работу непосредственно с гражданами: будут проводиться консультации и добровольное тестирование на ВИЧ. Отдельное внимание Минздрав уделит профилактике вируса в исправительных учреждениях и среди трудовых мигрантов.

К 2020 году в России появятся «центры быстрого доступа», где можно будет сделать экспресс-тест и получить консультацию.

В сентябре 2016 года число ВИЧ-инфицированных россиян превысило миллиона человек. Позже РБК сообщило о намерении правительства увеличить расходы на борьбу с ВИЧ до 52,9 млрд рублей к 2020 год.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова в ноябре 2016 года говорила, что в 10 российских регионах зафиксирован критический уровень распространения ВИЧ-инфекции. Такие данные показали результаты анонимного тестирования, проведенного среди молодежи до 30 лет в 10 проблемных регионах. Тестирование прошли 23,5 тысячи человек, инфекция была выявлена у 0,7% из них.