15:08

Электоральный рейтинг политика Алексея Навального вырос за последний месяц вдвое до 10%. Об этом говорится в ответе пресс-службы «Левада-центра» на запрос Republic.

Ранее социологи опубликовали результаты опроса, проведенные с 31 марта по 3 апреля. В них говорилось, что узнаваемость политика достигла исторического максимума в 55% (47% в феврале). Среди людей, знающих, кто такой Навальный, 18% могли бы проголосовать за него на выборах президента России (4% – «определенно да», 14% –«возможно, да»).

Как пояснили в «Левада-центре», среди всех участников опроса 10% отдали бы свой голос за Навального на выборах главы государства. Месяцем ранее этот показатель составлял 5%. (Подробнее об этом можно прочитать в материале Republic).

Антикоррупционные митинги поддержали 38% опрошенных, столько же респондентов видели фильм Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Как ни странно, поддержка самого Навального оказывается в числе наименее значимых причин, по которым люди вышли на улицы. С одной стороны, это говорит о признании самодостаточности заявленной темы протеста, а с другой – политик воспринимается в роли модератора дискуссии с властью: он не производит повестку сам, а лишь выражает существующие проблемы понятным окружающим языком, – рассказал социолог “Левада-центра” Степан Гончаров.

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