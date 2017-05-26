Верховный суд Великобритании постановил арестовать экс-следователя МВД Павла Карпова, который является фигурантом «списка Магнитского», за неуважение к суду и неповиновение. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта Law and Order in Russia, созданного при поддержке главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

В сообщении отмечается, что арест был выдан после того, как Карпов не выплатил долг к фонду Hermitage Capital в размере $877,8 тысяч.

Фонд обратился в суд в июле 2016 года. Тогда Карпов не явился на судебное заседание, и после нескольких извещений суд постановил, что 39-летний экс-следователь не подчинился судебному постановлению. В сентябре 2016 года суд заочно приговорил Карпова к трем месяцам тюремного заключения.

В 2007 году Павел Карпов руководил следственной группой, которая при обысках изъяла документы юрлиц, подконтрольных Hermitage Capital. По мнению работавшего на компанию юриста Сергея Магнитского, они были использованы с целью перерегистрировать фирмы и вернуть из бюджета уплаченные ими налоги на сумму 5,4 млрд рублей.

В 2008 году Магнитский был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов, расследование его дела также вел Карпов. Через год юрист скончался в СИЗО «Матросская тишина». После этого Карпов был включен в «список Магнитского», так как подозревается в причастности к гибели юриста, выявившего масштабные хищения из российского бюджета.

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в своем посте анализ имущества Карпова, сведения о квартирах, автомобилях и земельных участках, принадлежащих экс-следователю. Оппозиционер в итоге сделал вывод о том, что следователь не мог позволить себе такие приобретения. Позднее Карпов возбудил против Навального уголовное дело, обвинив его в распространении клеветы.