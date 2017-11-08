Ровно год назад, 8 ноября 2016 года, миллиардер-республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США, обогнав свою соперницу Хиллари Клинтон. 20 января прошла инаугурация, после которой Трамп принялся за выполнение своих предвыборных обещаний. Часть из них 45-й президент США смог осуществить единолично, а некоторые меры встретили резкий отпор со стороны Конгресса. Republic рассказывает о том, что Трамп успел сделать в первый год своего президентства, а какие обещания он выполнить пока не смог.

1. Выход из Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Через три дня после инаугурации Трамп подписал меморандум о выходе США из договора. По мнению президента США, ТТП лишало бы страну рабочих мест. Помимо США в проект входили Япония, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Бруней, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Мексика, Чили и Перу. Договор активно лоббировала администрация бывшего президента США Барака Обамы. Трамп счел документ «невыгодным». Вместе с этим американский лидер запустил пересмотр условий участия США в соглашении о свободной торговле (NAFTA).

2. Возобновление добычи энергоносителей. Трамп распорядился продолжить строительство сразу двух нефтепроводов: Dakota Access Pipeline и Keystone XL. Оба проекта были заморожены при Обаме после протестов индейских племен и экологов. Трамп также решил пересмотреть «План чистой энергии», который приняла предыдущая администрация. Президент США снял ограничения на добычу нефти и природного газа на территории страны и разрешил разрабатывать угольные месторождения.

3. Парижское соглашение по климату. 1 июня 2017 года Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. Полный выход страны из договора завершится к 2020 году. Трамп считает, что борьба с глобальным потеплением приведет к потере «миллионов рабочих мест и миллиардов долларов». Решение американского президента раскритиковали другие участники соглашения, в том числе и Россия.

4. Реформа здравоохранения и отмена программы Obamacare. О своем желании отменить программу Обамы по поддержке здравоохранения Трамп рассказывал еще во время предвыборной кампании. За 2017 год Сенат дважды не смог проголосовать за отмену Obamacare. 31 октября Трамп вновь пообещал исправить ситуацию в здравоохранении. Президент США считает, что программа повысила стоимость медицинских услуг и увеличила влияние государства на медицину в целом.

5. Стена на границе с Мексикой. Еще 25 января Трамп подписал указ о строительстве стены, о которой он не переставал говорить последние два года. В последующие месяцы администрация президента США объявила проектный конкурс, а в Сан-Диего даже началось строительство прототипов. Вот только руководство Мексики все еще скептически смотрит на идею Трампа отгородиться гигантской стеной и отказывается платить за ее строительство. Президент США уверен, что неконтролируемая граница с Мексикой – причина нелегальной миграции и роста преступности.

6. Ужесточение въезда на территорию США. 27 января Трамп ограничил въезд для мигрантов Сирии, Ирака, Ливии, Йемена, Ирана, Судана и Сомали. Президент США приостановил программу по приему беженцев. Вскоре суд заблокировал действие документа. 6 марта Трамп ответил новым пакетом ограничений на въезд, но и на этот раз суд оспорил решение президента и не дал закрыть въезд для тысяч людей.

7. Конфликт с КНДР. За последние 10 месяцев КНДР около 25 раз провела испытания баллистических ракет разной дальности. Администрация Трампа долго призывала Пхеньян прекратить пуски и угрожала новыми санкциями. В итоге, Северная Корея пообещала нанести ракетный удар по базе США на острове Гуам. Трамп незамедлительно отреагировал на слова северокорейского руководства и пообещал, что в случае атаки Пхеньян «столкнется с таким огнем и яростью, которых мир еще не видел». В последние пару месяцев конфликт свелся к военной риторике, до настоящих боевых действий словесная перепалка пока не дошла.

8. Отношения с Россией. 28 января Трамп впервые пообщался с президентом России Владимиром Путиным. Тогда разговор прошел по телефону. Стороны наметили области для сотрудничества, высказались за налаживание отношений, испорченных во времена президентства Обамы. 7 июля два лидера впервые встретились лично на полях саммита G20 в Гамбурге. Нормализация отношений продолжалась недолго – 27 июля Сенат США одобрил новые санкции против России, через 4 дня Москва ответила Вашингтону высылкой 755 американских дипломатов. В ответ на это США лишили Россию части дипломатической собственности на территории страны, а также временно прекратили выдавать неиммиграционные визы. Процесс возобновился спустя неделю, но только в Москве (дипмиссии в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке прекратили свою работу из-за нехватки персонала).

9. Влияние на экономику США. Первый квартал 2017 года стал худшим за три года – ВВП США показал минимальный рост в 0,7%. В то же время индекс Dow Jones в первые же дни президентства Трампа пробил отметку в 20 тысяч пунктов и продолжил расти в течение года. Инфляция в сентябре 2017 года составила 0,53% (год назад она была не сильно ниже – 0,23%), а безработица сократилось до минимума за 16 лет – 4,2%. Впрочем, показатель изменился не из-за действий администрации Трампа, а из-за последствий ураганов «Харви» и «Ирма», обрушившихся на США.

10. Трамп в цифрах. Данные за 365 дней президентства США пока не подсчитаны, потому что до годовщины инаугурации еще около двух с половиной месяцев, но вот что известно о первом полугодии Трампа на посту главы государства: он опубликовал 991 пост в твиттере (с неоднократным упоминанием фразы fake news), почти 40 раз ездил на собственные гольф-корты, встретился с 50 лидерами стран и дал 48 интервью (13 раз для Fox News).