Российские импортеры вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) начали повышать розничные цены из-за приказа Минфина, которым отменен льготный акциз на эту продукцию. Об этом в номере от 25 мая пишет газета «Коммерсантъ».

Так, из опрошенных изданием компаний о повышении цен заявили в «Ладога дистрибьюшен» – вина, которые она импортирует в среднем подорожали на 15 рублей за бутылку. В группе МБГ и компании Simple пока цены на защищенные вина не меняли.

В Минфине подсчитали, что импортерам придется доплатить в бюджет 1,4 млрд рублей акцизов за ввезенные с 2016 года вина с ЗГУ и ЗНМП. При этом в министерстве подчеркнули, что «вопрос ретроспективного доначисления акцизов обсуждается», и никаких решений по этому поводу еще не принято.

О том, что Минфин подписал приказ, выводящий импортные защищенные вина из-под действия льготного акциза, стало известно 11 мая. В результате сниженная ставка акциза, применявшаяся с 1 января 2016 года – 5 рублей за литр для тихих вин и 14 рублей за литр для игристых – теперь действует только для защищенных вин российского производства. Для импортной продукции она задним числом повышается до 18 и 36 рублей соответственно в зависимости от вида вина.

Импортеры считают, что задним числом доначислять акцизы на ввезенное вино недопустимо, и такой шаг может привести к уходу с рынка многих компаний – по некоторым оценкам, до 80% организаций. В Комитете производителей алкогольной продукции, куда входят крупные импортеры. допустили, что обратятся в правительство с просьбой сохранить льготы по акцизам для защищенных зарубежных вин.