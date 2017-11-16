Шимпанзе могут менять способ общения со своими сородичами, когда, например, хотят предупредить их об опасности, а другие приматы уже в курсе. Это выяснила группа ученых из Института эволюционной антропологии в Лейпциге и шотландского Сент-Эндрюсского университета, их работу опубликовали в научном журнале Science Advances. Люди во время общения ведут себя примерно так же и могут менять язык в зависимости от того, знаком ли их собеседник с темой разговора.

Трое исследователей изучали поведение шимпанзе в Уганде. Для эксперимента использовали реалистичную модель змеи. Как только примат видел ее, то начинал издавать гораздо большое количество звуков, похожих на уханье, чтобы привлечь внимание своих сородичей. Если другая шимпанзе уже знала про угрозу, то звуков было меньше, а состояние тревоги – короче.

Один из авторов исследования, доктор Катрин Крокфорд, сказала, что результаты идут вразрез с убеждением, что только люди меняют способ коммуникации с теми, кто знаком или не знаком с, например, темой разговора.

NYT объясняет: человек, знакомый с правилами бейсбола, будет в разговоре о напряженной игре использовать много терминов или профессионального сленга, а также упоминать имена известных игроков. Если он будет общаться с кем-то, например, кто с другой планеты, то скажет: «Это был действительно очень волнующий момент на матче, который я посетил прошлым вечером».

Одна из самых больших проблем при изучении коммуникации животных и птиц – выяснить, знают ли они, что делают. Птица может издавать громкие звуки, а другая посчитать, что это сигнал об опасности. Хотя на самом деле крик мог не относиться к сородичам.

Несколько лет назад в Уганде исследователи тоже изучали язык приматов, чтобы расшифровать его. Оказалось, что шимпанзе связываются друг с другом при помощи 19 разных сообщений, которые состоят из 66 жестов. В лексиконе были знаки для фраз «залезай на спину», «почисти меня здесь», «прекрати» и другие.