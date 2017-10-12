Сотрудница университета La Sapienza di Roma добилась получения двухдневного оплачиваемого отпуска, чтобы ухаживать за своей собакой, которая готовилась к операции. Об этом пишет La Repubblica.

Женщина попросила университет о двухдневном оплачиваемом отпуске, однако там ее попросили мотивировать свой запрос, поскольку ранее отпуска не предоставлялись для ухода за животными.

Адвокат хозяйки собаки указал на норму, согласно которой отказ от ухода за животным расценивается как жестокое обращение. За это владельцу животного грозит тюремное заключение на срок до года и штраф до €10 тысяч. Хозяйка утверждала, что она совершила бы преступление, если бы не была с собакой в это время. Она также предоставила университету справку о необходимости операции для пса.

Суд согласился с ее аргументами и постановил выплатить женщине отпускные по семейным или личным обстоятельствам.

Итальянская лига антививисекции (одна из крупнейших в Европе организаций по защите прав животных) помогала научной сотруднице с этим случаем. Решение, по мнению главы организации Джанлуки Феличетти, стало шагом в сторону признания домашних животных в качестве членов семьи.