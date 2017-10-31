Судебное разбирательство, которое может привести к блокировке мессенджера Telegram в России, началось с запроса Федеральной службы безопасности к компании – создателю мессенджера. В документе ФСБ требовала предоставить информацию для дешифровки сообщений на телефонах, связанных с предполагаемыми организаторами теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года.

12 июля 2017 года ФСБ направила запрос зарегистрированной в Великобритании Telegram Messenger LLP. Сведения нужно было прислать на общую почту контрразведки до 19 июля. Компания не ответила, и 16 октября мировая судья Мещанского района Юлия Данильчик оштрафовала Telegram на 800 тысяч рублей.

Запрос, с которым ознакомился Republic, содержит требование ФСБ предоставить сведения по шести номерам, которыми, как считают в ФСБ, пользовались «подозреваемые в причастности к террористической деятельности». Спецслужба не раскрыла имена владельцев телефонов. В материалах административного дела, которые есть в распоряжении Republic, говорится, что 10 июля по всем шести телефонам были приняты отдельные секретные судебные постановления: они разрешали прослушивать разговоры и контролировать переписку.

Как удалось выяснить Republic, два номера из письма ФСБ зарегистрированы на братьев Аброра и Акрама Азимовых. Следствие считает их организаторами теракта в метро Санкт-Петербурга, в результате которого погибли 16 человек, в том числе смертник, осуществивший взрыв. В середине апреля оба фигуранта были арестованы и сейчас находятся в изоляторе «Лефортово». В ходе допросов они назвали телефоны, которые были на них оформлены: среди них два номера, которые совпадают с номерами из запроса ФСБ в Telegram. Оба телефона использовал Аброр Азимов. По его словам, они были необходимы для связи с организатором теракта Ахмадом, сторонником запрещенного в России «Исламского государства». При этом Азимов указал, что переписывался не по Telegram, а по WhatsApp.

Подробнее об этом деле – в расследовании Republic.