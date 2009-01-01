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В Россию в течение последних трех лет были вывезены из Венесуэлы миллиарды наличных боливаров, выяснил Republic в ходе своего расследования. По словам нескольких источников, крупные суммы наличных транспортировались в Россию на частных самолетах и в морских контейнерах. Венесуэльская валюта за это время обесценилась на черном рынке в 50 раз, а в России – образовался большой вторичный рынок боливаров. Ими торгуют, в том числе, на интернет-форумах, где в доказательство серьезности намерений перекупщики демонстрируют фото и видео комнат, забитых пачками боливаров в банковской упаковке.

Как выяснил Republic, наличные из Венесуэлы могли вывозить российские компании, работавшие в стране. Хотя их венесуэльские контракты оформлялись в долларах, частично товары и услуги оплачивалась боливарами, которые сейчас можно поменять на доллары разве что на черном рынке по курсу 3750:1 – при официальном курсе 10 боливаров за доллар. На невозможность обменять боливары на доллары жаловались представители многих российских компаний, подтвердил Republic директор департамента Азии, Африки и Латинской Америки Минэкономразвития Сергей Носов. Среди тех, у кого были проблемы с обменом боливаров, один из собеседников Republic назвал КамАЗ, который поставлял в Венесуэлу свои грузовики.

Не сумев обменять боливары на доллары, российские компании переправляли их в Россию, и в результате валюта оказывалась в руках у перекупщиков, продававших ее с дисконтом. Источники Republic утверждают, что крупным покупателем боливаров в России могли быть структуры, связанные с «Роснефтью», которая ведет бизнес в Венесуэле. Представитель компании Михаил Леонтьев на вопрос о том, в какой валюте компания ведет расчеты в Венесуэле, заявил Republic: «Не ваше собачье дело». На запрос, отправленный в компанию, «Роснефть» не ответила.

В декабре 2016 года министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль обвинил иностранные корпорации в том, что они с помощью преступных групп вывозят наличные из страны. По его словам, из Венесуэлы были выведены 300 млрд боливаров, крупные суммы в венесуэльской валюте обнаруживались в Калифорнии, Швейцарии, Польше, Украине, Испании, Германии и Чехии. Вывоз средств из страны министр назвал одной из причин кризиса в Венесуэле, ВВП которой в прошлом году упал на 10%, а инфляция, по прогнозам МВФ, в 2017 году пробьет отметку 1600%.

В доказательство своих слов Ревероль показал несколько фото помещений, заполненных боливарами. Такие же видео размещают и российские торговцы боливарами, на форумах в интернете Republic обнаружил сотни сообщений о покупке и продаже этой валюты преимущественно в Москве. По оценкам Министерства экономического развития, накопленные российские инвестиции в Венесуэле превышают $4,4 млрд.

Экономика Венесуэлы находится в глубоком кризисе. Правительство давно не публикует макроэкономическую статистику, но, по подсчетам МФВ, ВВП Венесуэлы в 2016 году сократился на 10%, инфляция составила 720%, а в 2017 году разгонится до 1500%.